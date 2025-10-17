事件の参考人として過去に取り調べた相手から飲食接待などを受けたとして、千葉地検は１７日、３０歳代の男性検事を国家公務員倫理規程などに基づき、停職１０か月の懲戒処分にしたと発表した。

男性検事は同日付で辞職した。

発表によると、男性検事は２０２１年５月頃に取り調べをした事件の参考人などから、２２年９月〜今年７月頃に計２７回にわたって都内の高級すし店などで接待を受けたり、タクシー代やホテル代などの供与を受けたりした。金額は判明した１３回分だけでも、１０９万円余りに上り、１回あたりの金額は最低４万円、最高２２万円だった。

今年７月中旬に情報提供があり、事案を把握した。男性検事は聞き取りに接待を受けたことを認め「国家公務員として倫理意識が乏しかった」と話したという。参考人とは事件終結後に偶然再会したと説明している。

同地検は、事件が終結していることから、接待相手は利害関係者に当たらないが、「社会通念上、相当と認められる程度を超えて接待を受けた」と判断した。飲食接待に１度同席した後輩の検事も口頭注意とした。

平野達也次席検事は「検察による事件処理の公平・適正性に懸念を抱かせ、検察の信用を失墜させる行為。深くおわび申し上げ、再発防止を徹底する」とコメントした。