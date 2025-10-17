「動いたぞ…やばい！」衝突し大破した自動車が急発進…間一髪で停止　専門家「1つしか考えられなくなった状況」徳島

徳島市でカメラが捉えた事故の瞬間。

目撃者は「雷が落ちたみたいな大きい音が聞こえて、外を出たら…」と当時を振り返ります。

電柱のそばで止まっている軽自動車。

歩道には車の部品のようなものが転がり、車は助手席側のドアが外れかかっています。

すると次の瞬間、ガタガタと音を立てて急発進。

最後は「ドン！」と鈍い音を立てて再び停止しました。

目撃者は「見にいった方と話したら、年配の方だと言っていた」と話しています。

別の角度から事故を記録したドライブレコーダー映像があります。

左前方に暴走する前の軽自動車がいます。

事故現場を通過し、赤信号で停止したその時でした、大破した軽自動車が歩道に乗り上げながらこちらに迫ってきます。

映像には「動いたぞ…動いてる！こっちに来るんやけど…怖い！怖い！怖い！やばい！やばい！」という音声も記録されていました。

車は電柱に衝突し、間一髪、衝突は避けられましたが、目撃者は「逃げるのに必死で心臓バクバクだった」と話します。

当時、何が起きていたのでしょうか。

事故の原因は明らかになっていませんが、交通事故鑑定人・中島博史氏は「事故という予想外の緊急事態に遭ったところで、1つのことしか考えられなくなった状況。だた、車が壊れているので、まっすぐ走れずにぶつかったという状況じゃないかと」と分析しています。