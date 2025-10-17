白石麻衣、Snow Man岩本照の“すごい気配り”エピソード明かす「カメラマンさんに…」

本日10月17日（金）にスタートする岩本照主演『恋する警護24時 season2』。

初回放送を控え制作発表記者会見が開催され、主人公・北沢辰之助を演じる岩本照をはじめ、岸村里夏役の白石麻衣、辰之助の後輩ボディガード・原湊役のなにわ男子・藤原丈一郎、そして辰之助の新たなバディ・三雲千早役の成海璃子が登壇した。

【映像】挿入歌入り予告

会見は「不審者が乱入する」というサプライズで幕を開け、岩本はその場で即座に構えを見せたかと思ったら、次の瞬間、鉄パイプを振りかざす不審者を華麗なアクションで成敗。会場中のハートを鷲づかみにすると同時に拍手喝采に包まれた。

そんな岩本は、「本編も（アクションが）盛りだくさんになっています！」と明かし、前作よりさらにパワーアップしたアクションシーンが待ち受けていることを示唆。season2の今回、どんなアクションが披露されるのか注目だ。

◆絶賛の嵐に岩本は照れ笑い

会見では、「ここがすごいよ！辰之助」というお題のもと、キャスト陣から岩本にまつわる“すごい”エピソードが続々と明かされる展開に。“べた褒め”の嵐に岩本は大いに照れていた。

「気配り」がすごいという回答をした白石と藤原。藤原が「（照くんの）差し入れは、どの現場と比べてもダントツ！ しかも、ただ差し入れするんじゃなくて、ちゃんとリサーチして…さすが座長だなって感じました！」と絶賛。

白石も「カメラマンが喉の調子がよくないと聞いた岩本さんが、マネージャーに頼んでのどにいいものを買ってきてカメラマンさんに渡していて…『なんて、できる方なんだ！』と思いました」と続く。

そんな岩本の気配りに「ありがたい」と感謝する藤原は、「だから撮影が大変なときでも、座長が頑張っていると、みんな頑張ろうってなるんです！」と熱く語った。

座長・岩本のもと良いチームワークを築いて撮影に臨んでいることが伝わった今回の会見。

最後には岩本が、「season2はアクションもキュンも考察もたくさん出てくると思います。新メンバーが加わってくれたおかげで色んな展開を見せていくと思うので、そこは見逃さないでほしいなと思っています！ 現場ではスタッフさんたちが、僕たちが自然にお芝居やアクションをしやすい環境作りを整えて、警護して、愛をもってやってくれているので、そんな皆の気持ちが画面を通じて皆さんに届いてくれたらいいなと思います。よろしくお願いします！」と代表して熱いメッセージ。会見を締めくくっていた。