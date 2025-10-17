クマによる被害が全国で相次いでいて県内では今年度、11人が襲われてケガをしています。エサを求めて人里に出没するクマ。三条市では被害を防ごうとエサとなる柿やクリなどの処分を受け入れる取り組みを始めました。



相次ぐクマの出没。県内では今年度、1600件以上の出没が確認されていて、11人が襲われてケガ。県は「クマ出没特別警報」を発表し、警戒を呼びかけています。



こちらは10月、三条市で撮影された映像。ことしはブナの実が「凶作」となっているため、エサを求めてクマが人里におりてきているとみられています。その三条市では…





（リポート）「民家の近くになる柿の実もクマのエサになることがあります。実の処理に困る住民のため、行政は新たなサービスをはじめました」10月からクマのエサとなる柿やクリの実を無料で処分する取り組みを始めました。〈三条市 農林課 藤家憲 課長〉「できるだけ早めに収穫して処分していただくことで、クマの市街地への出没をおさえたいということでございます」三条市内でも今年度、クマの出没や痕跡が76件確認されています。17日も市民が訪れ、自宅の木になった柿の実の処分を依頼していました。〈訪れた市民〉「実を置きっぱなしにしても怖いということで、市の方で実は引き取ってくれるということできょう持ってきた」受け入れから10日ほどですがすでに約1トンが持ち込まれたといいます。三条市では市役所の本庁舎のほか栄地区と下田地区の分庁舎で10月27日まで処分を受け入れています。〈三条市 農林課 藤家憲 課長〉「柿とか栗が市街地にあるとクマをおびき寄せることになります。クマの被害にあわないように朝・夕の行動も含めて気を付けていただきたいと思います」県などはクマのエサとなる柿やクリを適切に処分するほか、自宅の外に生ゴミを放置しないなど対策を呼びかけています。