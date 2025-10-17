【身につく断捨離】「一応とっておく」の気持ちも断捨離！ 洋服を整理するときに大切なこと
【身につく断捨離】家というより作業場？ 子どもを快適な空間で過ごさせてあげたい！／ＢＳ朝日「ウチ、“断捨離”しました！」公式 マンガで納得 身につく断捨離（1）
2019年にスタートし、今も注目を集めるBS朝日の人気番組『ウチ、“断捨離”しました！』をご存知ですか？
年齢を重ねるに連れて増えていく「思い出の品」や「捨てられないモノ」を片付けられない！ そんな家族の元を「断捨離」の提唱者・やましたひでこさんが訪れて、モノと向き合っていく番組です。
片づけを通して自分自身を見つめ直していく作業には、それぞれの家族のドラマがあります。片づかない理由や問題点を的確に指摘してくれるやましたひでこさんのアドバイスで、見違えるようにお部屋がスッキリ。
※本記事はBS朝日「ウチ、“断捨離”しました!」スタッフ著、やましたひでこ監修、 ねこまき(ミューズワーク) マンガの書籍『ＢＳ朝日「ウチ、“断捨離”しました！」公式 マンガで納得 身につく断捨離』から一部抜粋・編集しました。
■登場人物
■家中にあふれた洋服の断捨離
今回の相談者はあきなさん（39歳）。忙しくて余裕がなく、モノが家中に散乱。クローゼットに入り切らない洋服が部屋にあふれています。やましたひでこさんは、「見えない場所を最初に断捨離するのはとても効果があるの」と、まず押入れの洋服の整理にとりかかることを提案します。
●ＢＳ朝日「ウチ、“断捨離”しました！」：ＢＳ朝日で2019年4月10日にスタートしたレギュラードキュメンタリー番組。年齢を重ねるにつれ増えていく「思い出の品」や「捨てられないモノ」…。断捨離（R）提唱者のやましたひでこさんが、片づけられない！ 捨てられない！ 家族の元を訪れ、断捨離をスタート！ モノと向き合い、「今の自分にとって大事な事は何か」と向き合う家族の密着ドキュメンタリー。
著＝ＢＳ朝日「ウチ、“断捨離”しました！」スタッフ、監修＝やましたひでこ、マンガ制作＝ねこまき（ミューズワーク）／『ＢＳ朝日「ウチ、“断捨離”しました！」公式 マンガで納得 身につく断捨離』