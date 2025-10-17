10月17日(金)放送 ゲスト：北村匠海・林裕太・綾野剛、末澤誠也・佐野晶哉・大久保佳代子
【放送日時】
10月17日(金)よる7時00分から7時56分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊地風磨（timelesz）/ 陣内智則・朝日奈央
【ゲスト】
チーム愚か者の身分: 北村匠海・林裕太・綾野剛
チームAぇ! group: 末澤誠也・佐野晶哉・大久保佳代子
【番組内容】
映画「愚か者の身分」チーム＆「Aぇ! group」チーム」VS「ニノさん」
三つ巴の知育バトル三番勝負！
■「ひらがな作文ポーカー」
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？
◼新企画「モグラたたきかくれんぼ」
質問力向上ゲーム！もぐらたたきかくれんぼ！
イラストが描かれた16マスのうち相手が仕掛けた1マスを最後までたたかずに
15マス空けられればパーフェクトクリア！
解答チームはどのマスが安全か？それを絞り込める質問をぶつけていく！
質問ができるのは、合計で3回。相手が仕掛けたマスを叩いてしまった時点でゲームオーバー。
それまでにたたけたマスの数がポイントとなる。ゲームの鍵を握るのは、ずばり質問力！
果たして、相手の仕掛けたマスを避け、パーフェクト穴掘りなるか？
■「しりとりファイター」
いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！
互いに30文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！
しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はKO！
語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！
お楽しみに！