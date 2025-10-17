【放送日時】

10月17日(金)よる7時00分から7時56分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊地風磨（timelesz）/ 陣内智則・朝日奈央

【ゲスト】

チーム愚か者の身分: 北村匠海・林裕太・綾野剛

チームAぇ! group: 末澤誠也・佐野晶哉・大久保佳代子

【番組内容】

映画「愚か者の身分」チーム＆「Aぇ! group」チーム」VS「ニノさん」

三つ巴の知育バトル三番勝負！

■「ひらがな作文ポーカー」

ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

◼新企画「モグラたたきかくれんぼ」

質問力向上ゲーム！もぐらたたきかくれんぼ！

イラストが描かれた16マスのうち相手が仕掛けた1マスを最後までたたかずに

15マス空けられればパーフェクトクリア！

解答チームはどのマスが安全か？それを絞り込める質問をぶつけていく！

質問ができるのは、合計で3回。相手が仕掛けたマスを叩いてしまった時点でゲームオーバー。

それまでにたたけたマスの数がポイントとなる。ゲームの鍵を握るのは、ずばり質問力！

果たして、相手の仕掛けたマスを避け、パーフェクト穴掘りなるか？

■「しりとりファイター」

いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！

互いに30文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！

しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はKO！

語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！



お楽しみに！