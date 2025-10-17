【放送日時】
10月17日(金)よる7時00分から7時56分

 

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

 

＜出演者＞　

 【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊地風磨（timelesz）/ 陣内智則・朝日奈央

【ゲスト】
チーム愚か者の身分: 北村匠海・林裕太・綾野剛
チームAぇ! group: 末澤誠也・佐野晶哉・大久保佳代子

 

【番組内容】

映画「愚か者の身分」チーム＆「Aぇ! group」チーム」VS「ニノさん」
三つ巴の知育バトル三番勝負！

■「ひらがな作文ポーカー」
　ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
　ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
　「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！　
　カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
　ひらめきと運が試される知育カードバトル！
　5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

◼新企画「モグラたたきかくれんぼ」
　質問力向上ゲーム！もぐらたたきかくれんぼ！
　イラストが描かれた16マスのうち相手が仕掛けた1マスを最後までたたかずに
　15マス空けられればパーフェクトクリア！
　解答チームはどのマスが安全か？それを絞り込める質問をぶつけていく！
　質問ができるのは、合計で3回。相手が仕掛けたマスを叩いてしまった時点でゲームオーバー。
　それまでにたたけたマスの数がポイントとなる。ゲームの鍵を握るのは、ずばり質問力！
　果たして、相手の仕掛けたマスを避け、パーフェクト穴掘りなるか？

■「しりとりファイター」
　いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！
　互いに30文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！
　しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はKO！
　語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！


お楽しみに！