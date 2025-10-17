¥·¥æ¥¤¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÙED¥Æー¥Þ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¤ÎCD¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê
¥·¥æ¥¤¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¤¬¡¢11·î19Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¸¶¸ýº»Êå¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥ª¥Ö¥¶¥Ç¥Ã¥É¡×¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ýÏ¿
Ë±¥Ê¥Ê¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ª¤Î¤¥½¥é¤Ë¤è¤ê¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º²½¡£¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô187ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤ºî¤¬ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£
¥·¥æ¥¤¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥í¥Ë¡×¡Ö»ØÀÚ¤ê¡×¡Ö¥¯¥é¥¤¥ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥Ü¥«¥íP¡¦¤¹¤³¤Ã¤×¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤Î½ÉÅ¨¡¦¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥Ä¥¡¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¥×¥é¥¤¥É¤ä¼»ÅÊ¤¬¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CD¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥«¥³¥ì2024Åß¡ÙTOP100¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ò30¿ÍÁª½Ð¤¹¤ë¡ØForbues JAPAN 30 UNDER30¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥«¥íP¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¸¶¸ýº»Êå¤¬¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥ª¥Ö¥¶¥Ç¥Ã¥É¡×¤ò¼ýÏ¿¡£»Â¿·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÇºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥ª¥Ö¥¶¥Ç¥Ã¥É¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×
2025.11.19 ON SALE
SINGLE¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ê¥¢¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://saihito-anime.com/
¥·¥æ¥¤OFFICIAL SITE
https://www.shiyui.jp