yutori、“もう好きじゃない君”へ捧ぐラブソング「愛してるって嘘ついた」MV公開

yutoriが、10月17日に新曲「愛してるって嘘ついた」をリリース。併せてMVが公開された。

■令和世代におけるリアルな恋愛模様を描く新曲

4月のメジャーデビュー以降、TVアニメ『ヴィジランテ』エンディングテーマ「スピード」、TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールエンディングテーマ「月と私のかくれんぼ」と立て続けにアニメタイアップ楽曲をリリースしてきたyutori。

「愛してるって嘘ついた」は、約3ヵ月ぶりとなる新曲。「愛してるって嘘ついた」という鮮烈な歌詞がリフレインするこの曲は、令和世代におけるリアルな恋愛模様を「嘘」というワードに乗せて、激情的なロックサウンドで響かせるラブソングだ。

どこまでも冷えきってしまった屈折した想いが綴られた歌詞と、温度の低い“冷めた”恋心を歌う佐藤古都子のボーカルが印象的に響く。

MVは、楽曲の持つ冷めた青白い空気感を十二分に引き立てる演奏シーンを中心に構成。真実を隠す、嘘をまとった言葉たちをまっすぐ吐く佐藤古都子の表情にも注目だ。

なお、yutoriは年末に活動5周年を記念した『yutori 5th Anniversary “MODE”』を開催。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.10.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛してるって嘘ついた」

