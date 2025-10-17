鹿島との大一番、神戸のエリキが無念の途中交代。右太もも裏を痛めたか
ヴィッセル神戸は10月17日、J１第34節で鹿島アントラーズとホームで対戦している。
勝点５差で首位の鹿島を追う４位の神戸。立ち上がりから試合を優位に進めていたが、前半途中にアクシデント。右ウイングで先発し、いくつかのチャンスに絡んでいたエリキが32分、ピッチに座り込む。険しい表情で右太もも裏を気にする様子を見せる。
状態を確認したスタッフが両腕で「×」を示す。背番号27は担架で運ばれて途中交代。佐々木大樹が途中出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
