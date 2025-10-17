セカンドバッカー、ドラマ『恋フレ』主題歌「嵐の夜に」リリックビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

セカンドバッカーが、MBSドラマフィル『恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～』の主題歌「嵐の夜に」のリリックビデオを公開した。

■薄暗い部屋でふたりの物語を描くリリックビデオ

セカンドバッカーは、2023年に活動を開始したこうへい（Gu＆Vo）、まさみ（Dr）の2人組バンド。SNSを中心に若い世代に瞬く間に拡散され知名度を上げ、「犬とバカ猫」が各SNSでの総再生数が約15億回を超え、TikTok音楽チャート・人気曲ランキングで5週連続ダブル1位を獲得するなど、バズを巻き起こしている。

「嵐の夜に」のリリックビデオは、窓に滴る雨のなか、薄暗い部屋で2人の物語が展開されているかのような世界観で構成されており「これからもずっと貴方の そばにいさせて」と歌う歌詞が染みわたる。

セカンドバッカーは現在、バンド史上初の全国ツアー『言えなかったことばっかりだった。』を開催中。ツアーファイナルは、10月21日に過去最大規模となる恵比寿リキッドルームでのワンマンライブとなる。

