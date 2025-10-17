Image: amairo works

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

PCのモニターと向き合うときのブルーライトカットメガネ、あるいは、書類を読むときはリーディンググラス。メガネをかけ外しするシーンがある方、その保管をどうしていますか？

胸元に掛ければ、ふとした拍子に落としてしまいそうで落ち着かない。かといって、いちいち重厚なケースにしまうのも、少し面倒です。

そんな方こそ要注目。メガネが身体の一部のようになり、必要なときだけ、ごく自然に取り出せる。そんなスマートな毎日を叶えてくれる「boat」をご紹介させてください。

作業を止めない、スムーズなアクセス性

Image: amairo works

「あれ、メガネはどこに置いたかな？」このセリフ、1日に1度は口にしているかもしれませんね。

「boat」なら、選べる2種類のストラップで、メガネの「定位置」を確保。ネックストラップとして首から下げたり、バッグストラップとして持ち手に付けたり、車のルームミラーに掛けておく、といった使い方もスマートです。

シルエットを崩さない、ミニマルなデザイン

Image: amairo works

メガネケースと聞いて思い浮かべるのは、硬くて厚みがあり、バッグの中でスペースを占有するモノじゃないでしょうか。

「boat」は重さわずか38g。舟形の美しいフォルムは、ジャケットの内ポケットやバッグの隙間にもすっと収まるスリム設計です。シルエットに響きにくいので、スーツのポケットにも忍ばせられますし、首から下げても上質なヌメ革の質感が様になります。

持ち歩くこと自体が楽しみになる。「boat」は保護ケースというより、洗練されたファッションアイテムとして捉えてもいいかもしれません。

「育てる」という喜び。兵庫県姫路市産のヌメ革

Image: amairo works

「boat」が纏うのは、革の聖地、兵庫県姫路市の老舗タンナーが手掛けた国産ヌメ革です。

ミモザの樹皮から抽出したタンニンを使い、ピット槽でじっくりと時間をかけて鞣（なめ）された革は、自然で豊かな表情が特長。日々使い込むことで、さらに色艶が深まっていきます。

キャメルとブラック、どちらの色を選んでも、使う人の歴史を刻み込むパートナーになるんじゃないでしょうか。

必要な瞬間にメガネをスッと取り出せ、ファッションのアクセントとしても活躍。「boat」のある快適生活を、始めてみてはいかがでしょう。プロダクトの詳細が気になる、という方、以下リンクを要チェックです。

かけたいときにすぐ出せる！ストラップ付き本革メガネケース 「boat」 7,480円 20%OFF machi-yaで見る

>>かけたいときにすぐ出せる！ストラップ付き本革メガネケース 「boat」

Image: amairo works

Source: machi-ya