「地味見え」を回避！【大人のハニーズ】40・50代が着映える♡「フリルトップス」

シンプルなコーデが好みの人も「地味見え」は避けたいもの。そんなときにおすすめなのが、【ハニーズ】が展開する大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のフリルトップスです。上品な印象のデザインで、40・50代の大人女性のスタイルを華やかに彩ってくれそう。今回は、着映え効果が期待できそうな「フリルトップス」をご紹介します。

花柄レースが目を引くフェミニントップス

【GLACIER lusso】「フリルレーストップス」\3,980（税込）

レースデザインが繊細で女性らしい印象のフリル付きトップス。花柄のレースとフリルが華やかで、シックなカラーでも地味に見えにくいのがポイントです。スカートでフェミニンコーデにまとめるのはもちろん、パンツと合わせてすっきりとまとめるのもGOOD。裏地付きなので、透け感を気にせず着られるのも嬉しいところ。全体がレースになっているので、後ろ姿まで華やかな雰囲気に見せてくれそうです。

ブラウンで甘さを抑えた上品コーデ

シンプルだと地味に見えがちなダークカラーのトップスも、レースとフリルのおかげで、一気に女性らしい華やかな印象に。甘さを程よく抑えたブラウンなら落ち着いた雰囲気があり、大人世代にも馴染みやすそう。すっきり見えるシルエットのスカートとも相性が良く、お出かけにぴったりの上品できれいめなスタイルが完成します。

縦フリルが映えるきれいめブラウス

【GLACIER lusso】「ラッフルフリルブラウス」\3,980（税込）

胸元の縦フリルが目を引くブラウス。甘すぎず程よい華やかさを演出してくれます。滑らかそうな生地で大人っぽさを感じるブラウスに、動くたびに揺れるフリルが女性らしさをプラス。一枚で着てもサマになり、ジャケットやカーディガンを重ねてフリルをちら見せするスタイルもおすすめ。きれいめデザインなので、オンオフ問わず活躍してくれそうです。

深みカラーで大人っぽいスタイルに

深みのある色合いが上品なコーディネート。ワイドパンツをあわせることで、フリルブラウスの華やかさを程よく落ち着いた印象にまとめています。フリルで顔回りを明るく見せてくれそうなのも魅力。パープルのカラーで秋らしさを高めた甘すぎず品の良い組み合わせは、大人世代にも似合いやすいきれいめスタイルです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N