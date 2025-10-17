ローテクなデザインにハイスペ機能を搭載。カート・コバーンが愛したスニーカーの現在
Never mind……といかないのが、ローテクスニーカーの履き心地。
進化著しい現代のスニーカーシーンで、ローテクスニーカーの“地面を直接踏んでいるかのような履き心地”にガマンできないときだってあります。
でもあのぺったりとした究極にシンプルなデザインは、DNAレベルで虜になってしまうのも事実。
というのも、90年代、オルタナティブロックが世界一イケてる音楽だと思っていた時代、『Nevermind』でお馴染みのニルバーナのカート・コバーンが履いていたのが黒のジャックパーセル。
なんといっても1993年の「MTV Unplugged」のステージで煤けたモヘアニットのカーディガンとボロボロのジーンズに合わせていたのが凄まじくカッコ良かった。
30年以上前の映像を未だ鮮明に覚えているほど衝撃的だったのです。
定番中の定番スニーカーが現代的にアップデート
そんなカートを象徴するジャックパーセルが90周年を機に新レーベルJACK PURCELを発表。
その中から僕が選んだのがJACK PURCELL 1935 CIRCULARVAMP（1万6500円）。
JACK PURCELLは品名にあるように1935年にバドミントンのワールドチャンピオン、ジャック・パーセルが開発に携わり誕生したスニーカー。
カートの他にもアーネスト・ヘミングウェイ、ジェームス・ディーンなどなど、名だたる洒落者たちに愛用されてきた長い歴史があるのです。
コチラのモデルは過去のアーカイブをベースに4本ステッチの踵紐や先の丸いトウガード、先端のスマイル、通気ハトメを採用した、オーセンティックかつユニークなデザイン。
アッパーにリサイクルコットンのキャンバス、ライニングにはレザーを採用するなど素材感も上々です。
見た目はローテク、履き心地はハイテク
肝心要の履き心地は、新たに開発した「アラトミカルラスト」という木型を採用し、足のフィット感を向上しているとか。
履いてみると、硬い低反発マクラのような感覚で、ジワジワとインソールに足が沈んで、だんだん足裏の形状にフィットしていくイメージ。
歩きやすさはもちろんですが、立ちっぱなしでも疲れにくい。
これは、木型だけでなく、足の形状に合わせた高さ13mmのPUウェッジヒールと土踏まずのアーチを支えるファイバーシャンクのおかげだと思われます。
見た目はローテク、履き心地はハイテクなこのスニーカー、もしカートが履いていたらちょっと穏やかな歌声になっていたかもしれません。