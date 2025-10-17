SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÆüÅ´ºæ¤È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼ÂçÂð¿¿¼ù¤Ï¸ÅÁã¤òËÝÏ®¡¡
¡¡¡þOSAKA¡¡FUNtast¡ªc¡¡SPORTS¡¡PROJECTÂè1Æü¡¡ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º1¡½3¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÆüÅ´ºæ¤¬ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤Î4¥»¥Ã¥ÈÀ©¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢1¡½3¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼ÂçÂð¿¿¼ù¡Ê30¡Ë¤Ïºòµ¨¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç½éÂå²¦¼Ô¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ÆÆüÅ´ºæ¤Ë°ÜÀÒ¡£¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï2¥»¥Ã¥È¤Ë½Ð¾ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤È´Ë¤¤¥µ¡¼¥Ö¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤òÊø¤·¡¢Æ±¤¸¤¯º£µ¨¤«¤éÊÆ¹ñÂåÉ½¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê38¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤âºã¤¨¤Æ2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò25¡½21¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï³Ú¤·¤ß¤ÊÉôÊ¬¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥È¥¹²ó¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï³Ú¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÂð¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤¬¤º¤Ã¤È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç°ÜÀÒ¤¬½é¤á¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿·Á¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È°ã¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹çÎ®°ì¥«·î¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÂð¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤«ÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸·¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ï±ø¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤±¤ë¡ÊÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Õ¤¶¤±¤ë¡Ë»þ¤Ï¤Á¤ç¤±¤ë¤·¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬À¨¤¤¡£¤½¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Å¹ëÉü³è¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½õ¤Ã¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£