¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤È¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæà¸òÂåÏÀá¤Ë¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¡Ö¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Í¡ª¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Îº£µ¨Ãæ¤Î¶ÛµÞ¹¹Å³¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬ºÆ¤ÓÉâ¾å¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¾º³Ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬º£½µËö¤ÎÊÆ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤òÁ°¤ËàÃíÌÜÈ¯¸Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ£Ç£Ð¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¸å¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·îÃæ¤Ë¤âÍèµ¨¤Îµî½¢¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Î¾º³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤áº£µ¨¤Î»Ä¤ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¾º³Ê¤µ¤»¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¡£¤½¤·¤Æ¡¢±²Ãæ¤Î¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬ÊÆ¹ñ£Ç£ÐÁ°¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È£Æ£±¡×¤Ï¡Ö¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬³ÑÅÄÍµµ£¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î¿ô¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î£Æ£±¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØÎÉ¤¤¹Í¤¨¡Ù¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê£³Àï¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð´¿·Þ¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏÍ±×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¶ÛµÞ¾º³Ê¤ò´¿·Þ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢£±£°£°¡ó³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÏÁ´¤¯¿·¤·¤¤¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡×¤Èµ¬Â§²þÀµ¤¬¤¢¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ÛµÞ¸òÂåºö¤¬ËÜÅö¤ËÍ±×¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³ÑÅÄ¤È¤Î¸òÂØ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÃÎ¤ë¾å¤ÇÌòÎ©¤Ä¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌòÎ©¤Ä¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Í¡ª¡×¤È³ÑÅÄ¤È¤Î¶ÛµÞ¸òÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íèµ¨¤É¤³¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤«¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾ï¤ËÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ò¾åÁØÉô¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î³ÑÅÄ¤Î¶ÛµÞ¹¹Å³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£