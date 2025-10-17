TKOÌÚ²¼Î´¹Ô¡¡Âç±ê¾å¤·¤¿à¥¿¥¤ÁÎÎ·Æ°²èá¤Ï¡Ö¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¡×¥Î¥ê¤Ç»£±Æ¡¡ÁêÊý¤¬¾Ú¸À
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ô£Ë£Ï¡×¤ÎÌÚËÜÉð¹¨¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢À¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¿¥¤¤Ø°Ü½»¤·¤¿ÁêÊý¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê£µ£³¡Ë¤Î¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ä£Ô£Ë£Ï¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤Þ¤ºÌÚ²¼¤¬£²£°£²£°Ç¯¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ïá¤Ç½êÂ°¤Î¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¡£ÌÚËÜ¤â£²£²Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÃÎ¿Í¤é¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁí³Û£·²¯±ß¤ÎÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¾¾ÃÝ¤òÂà½ê¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç£²£³Ç¯¤«¤é¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚ²¼¤ÏÀè·î¥¿¥¤¤Ø°Ü½»¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ïº£Ç¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¡¢ÌÚËÜ¤Ë¡Ö£²¿Í¤Ç¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÌÚ²¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä°Ü½»¤ä¡×¤È¡£¤½¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¡Ö°ì±þÊ¹¤¤¤È¤³¤¦¡×¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¡¢ÌÚËÜ¤Ï¡Ö¥É¥Ä¤¯¤Ç¡£²¿¤òµÞ¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ë¤ó¤ä¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¥Ä¤¤¤ï¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£ÌÚ²¼¤â¡Ö¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤ä¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²¶¡¢Á°¤«¤é°ì²ó¡¢³¤³°¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤ä¤ï¡×¤ÈÌÚËÜ¤Ë»ö¾ðÀâÌÀ¡£¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤òÆÀ¤ë¤Ù¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ê¤ó¤«¸ì³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤È¤«¡×¡ÊÌÚËÜ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËÃå¤¤¤ÆÁá¡¹¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁÎÎ·¤¬¿È¤ËÃå¤±¤ë·¶ºÀ¤òÃå¤¿Æ°²è¤ò£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£Ê©¶µ¹ñ¥¿¥¤¤Ç¤³¤ì¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¡¢Âç±ê¾å¤·¤¿¡£ÌÚËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚ²¼¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡£¥Û¥ó¥È¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤âÀµÄ¾à¤³¤³¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«á¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¡Äµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÁêÊý¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¥Ý¥«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÌÚËÜ¤ÏÂåÊÛ¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¼Â¤Ï¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆ°²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÃÎ¿Í¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»£¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ä¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¡Ë¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡£¤Ç¡¢¡Ø¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡Á¡Ù¤Ã¤Æ£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¡¢·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é£Ì£É£Î£Å¤Ç¡Ø²¿¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Í¤ó¡Ù¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà¤óÃæ¤Ç¤Ïà¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«È¯¿®¤òµÞ¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£à²¿¤«¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤«¤Ê¤¤¤«¡£¤ª¡Á¡¢¤¨¤¨¤Î¤¢¤Ã¤¿á¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×
¡¡ÌÚËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÏÁÎÎ·¥³¥¹¥×¥ì¤ò¡Ö¸Ä¿Í¤ËÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥À¥á¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÚ²¼¤Ï£¹·î£±Æü¤Ë¥¿¥¤¤ØÅÏ¤ê¡Ö£±£°·î£´Æü¤Ë¡Ø¤¤¤Ã¤¿¤óµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¡Á¡Ù¸À¤¦¤Æ¡£¤Ï¤¨¡Á¤ï¡ª¡×¡£¤Þ¤¿¥¿¥¤¤ØÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡ÖËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÄ¹¤á¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤½¤¦¤À¡£