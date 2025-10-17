高橋みなみ、“久しぶりに作った”手料理公開「ふっくらしてて美味しそう」「盛り付けがお店みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】元AKB48でタレントの高橋みなみが16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高橋みなみ「絶対美味しい」と話題のハンバーグプレート
高橋は「久しぶりにハンバーグ作った」と添え、ライス、ごぼうサラダとともに盛り付けられたハンバーグを公開。「お家ハンバーグの味好きー」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ふっくらしてて美味しそう」「料理上手」「絶対美味しいやつ」「盛り付けがお店みたい」「おしゃれ」「理想のご飯」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
