吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、同期の芸人・東雲（しののめ）が出演し、トークを繰り広げた。

東雲は、細見晃、かおるの2人が2022年に結成したコンビで、はるかぜに告ぐと同期のNSC大阪校45期生。細見は大阪府出身で、低めの声にファンが多い。一方のかおるは、兵庫県出身。人生で1番聞かれた質問は「身長何センチ？」だそうで、183センチメートルの長身だ。

はるかぜに告ぐとはライブなどで共演しているそうで、同期ということもあり親しげに話しはじめたものの、細見は「花妃に改名したんやんな」と少し前の話題に触れていた。

とんずがリスナーからのメッセージを紹介すると、細見は「だいぶ送ってきたな。いや、文句ないけど。（メッセージが）長いなって」とメッセージの内容よりも長さが気になってしまう様子。

「NSC時代のことを聞いてみたい」というメッセージに応えようとするとんずの話をさえぎり、「クラスが違ったから別に（話すこと）ないよな」とそっけない返答をした細見。とんずからは、「ラジオ知らんのか？ 話をふくらませろ」と嘆かれていた。

その後も、突然「公式ライバル」宣言をしてみたり、ライブのゲストを自ら断ったエピソードが出てきたり。かおるが「東雲をいま初めて知った人でも、もうどんな人かわかってるやん」というほどの自由さとひねくれぶりだった。

「コンビ内でルールを決めていて『ルールブック』があり、破ったら罰金」という情報を紹介された際、「破った（やぶった）」という漢字を「被った（かぶった）」と読み間違えてしまったとんず。この間違いへのイジリで盛り上がりかけたものの、細身は「話したら長いからやめとく」とひと言。肝心のルールの内容はひとつも明かさず、トークを終わらせてしまった。

このひねくれぶりは、細見いわく「キャラを作っているオンの姿」らしく、「オフの俺のことは誰もしらんよ」「1人のときはこんな感じではない」と主張。しかし、家族も含めて誰もその姿を見ていない以上、オフの姿があるのかは本人にしかわからない。

細見のキャラの強さにスタジオ内は終始混乱気味で、相方のかおるの情報は「体育系大学卒業で教員免許も持っている、以上」で終わってしまうという状況に。



「ゲストとグッドフレンズになろう！」というコーナーでの出演だったが、とんずからは「この感じで（グッドフレンズに）なれるか」とツッコまれていた。



※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年9月30日放送回より