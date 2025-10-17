「専門店レベル！」「しっとり食感」【スタバ】食べ逃したくない「新作ケーキ」

【スターバックス】の秋スイーツに、また新たなラインナップが仲間入りしました。今回新たに加わったスイーツのメインとなる秋の味覚は「栗」。どちらもパティスリーのスイーツのような本格派な味わいが魅力です。そこで今回は、スタバの秋を楽しむ「新作ケーキ」を2つ紹介します。

専門店レベルのビジュアルと味に驚き！

目の前でモンブランクリームを絞ったような作りたて感が嬉しい「手しぼり栗のモンブラン」。実食した@yuumogu22さんも「去年出たやつよりめっちゃ美味しくなってる」と、クオリティの高さに驚いたよう。マロンペーストの中には、マロンムースとホイップクリームが入っており、栗の風味とミルキーなコクが味わえそうです。

しっとり食感が好評のパウンドケーキ

しっとり食感が人気の「マロンパウンドケーキ」が今年も登場。昨年のリニューアルで、パウンドケーキのトッピングがマロンペーストからシュガーグレーズに変わり、生地に練り込まれたペースト状の甘栗や栗の甘露煮の風味がより引き立つようになりました。幅広いドリンクに合わせやすい、上品な甘さもポイントです。

【スターバックス】で味わう秋の「新作ケーキ」は、栗が主役。どちらも栗本来の風味が引き立った上品なスイーツに仕上がっていますよ。コーヒーや紅茶との相性も抜群なので、ぜひお気に入りのドリンクと一緒に楽しんでくださいね。

