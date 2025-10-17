ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグのブルワーズは16日（日本時間17日）、敵地でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦を1-3で落とし、3連敗で崖っぷちに追い込まれた。アブナー・ウリベ投手が悪送球を犯したシーンに米記者は絶句している。

剛速球右腕のミジオロウスキーが打たれて1-2とリードを許した6回1死一、三塁。3番手のウリベは、テオスカー・ヘルナンデス外野手を三振に仕留めたが、マンシーの打席で一塁への牽制がワンバウンドの悪送球となり、三走の生還を許した。

米ウィスコンシン州地元紙「ミルウォーキー・ジャーナル・センティネル」のブルワーズ番カート・ホッグ記者は自身のXで「アブナー・ウリベは2023年以来メジャーで盗塁を許していない。彼のピックオフはその間1回だけだ。彼が一塁に投げようとしたことに唖然としている」と言葉が出ない様子だった。

米ファンからも「冗談じゃない」「どういう思考回路？」と批判を浴びていたプレー。ブルワーズの番記者も戸惑いが隠せなかった。後がなくなったブルワーズ。17日（同18日）の第4戦はドジャースタジアムで行われる。



