今年に入り、松本市内では大型商業施設の撤退が相次ぐ中、「イオンスタイル松本」が一部フロアをリニューアルし17日オープンしました。ポイントは「分かりやすさ」です。



リニューアルオープンしたのは「イオンスタイル松本」の2階にある「ファッションと暮らし」フロアです。全ての世代に対応できるよう、衣料品売り場を利用シーン別に分けた専門店へと刷新。また、セルフレジを導入し、レジ業務を効率化することで接客時間などサービスの質の向上を図ります。





イオンスタイル松本中上正裕店長「地域のお客さまには買いやすさ、分かりやすくなった売り場を実際に来て見ていただいて、お好きなお洋服や暮らしの商品を選んでいただければと思う」今年に入り、松本市内では松本パルコや百貨店の井上本店などが相次いで閉店。こうした中、10月3日には須坂市に「イオンモール須坂」がグランドオープンするなど県内の商業環境は激変しています。買い物客は「この間、須坂のイオン行っちゃったんですよ。あっちで『高速代かけてもこっち来よう』って言っちゃったばかりだから。でも近くにあってくれた方がいい」買い物客は「全部ここ（イオンスタイル松本に）でそろっちゃうので、またちょくちょく来ようかなって感じ」「イオンスタイル松本」は2017年9月のオープン以来、初めての大規模リニューアルとなり、「松本エリアの活性化につなげたい」としています。