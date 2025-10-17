プロ野球のドラフト会議は今月23日に行われます。

エブリィでは指名が期待される県関係選手を紹介しています。



今年は、県内の高校生3人と富山商業高校出身で中央大学4年の岩城颯空投手がプロ志望届を出しています。



2回目のきょう紹介するのはこれまでの17年で12人の指名選手を輩出している富山GRNサンダーバーズの選手たちです。



日本海リーグで2年ぶりの優勝を果たした富山GRNサンダーバーズからは、優勝に貢献した5人の選手に指名の期待が高まっています。





投手は2人が候補です。まずは東京都出身の22歳、シャピロ マシュー 一郎投手。シャピロ マシュー 一郎投手「自分のできることは待つだけなので、一個一個野球が上手くなるために日々練習しています」高校・大学時代は無名ながら、サンダーバーズ1年目の今シーズンにブレイクした本格派右腕。最速153キロのストレートに140キロ台のスプリットで三振をとれる投手です。優勝を決めた今シーズンの最終戦では3イニングをパーフェクトに抑えました。セ・パの複数球団が興味を示しています。シャピロ マシュー 一郎投手「野球選手は誰もが目指す場所だと思っているので、ひとつの目標です」サンダーバーズ3年目の21歳、小笠原天汰投手。最速148キロのストレートに多彩な変化球とフォークが持ち味の本格派右腕です。今シーズンは最優秀防御率のタイトルを獲得するなど活躍。幼いころからの夢は叶うか？吉報を待ちます。野手は3人が候補です。サンダーバーズ2年目の23歳、三好辰弥選手。今シーズンは首位打者にホームラン王、最多打点、最多安打の主要4冠を達成しました。シーズン最終戦でも豪快な一発を放った左のスラッガー！スイングスピードはNPBでも通用する強打者です。三好辰弥選手「今年は絶対にかかってほしい気持ちもあって、自分はやることはやったのであとは待つだけです」在籍1年目の21歳、幌村黛汰選手。走攻守の3拍子が揃い、内外野を守れるユーティリティープレーヤーです。打撃も広角に打ち分けることができ、その潜在能力の高さにパリーグの複数球団が注目しています。最後は在籍1年目の23歳、瀧野真仁選手。中京高校時代には甲子園も経験し、大学時代にはリーグ戦で首位打者にも輝きました。長だ力と逆方向にも打てる打撃が魅力の好打者です。