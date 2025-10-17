「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

先発したＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手が五回途中４失点で降板した。１試合２死球は来日ワーストタイとなった。

制球を乱し、安定感を欠いた。一回は先頭・近本に左前安打を浴びて出塁を許したが、続く中野の送りバントは捕ゴロとなって１死一塁。ここで森下に死球を与えて一、二塁とピンチを招き、雰囲気が変わる。続く佐藤輝にスライダーをバックスクリーンに運ばれ、いきなり３点を失った。

三回には２死一、二塁から大山にスライダーを捉えられ、左越え適時二塁打を打たれて４点目を失った。五回２死一、二塁とピンチを招いたところでマウンドを降りた。ケイは今季阪神戦８試合で１勝２敗、防御率０・８５と抑えたが、この夜は完全に虎の勢いにのみ込まれた。

巨人とのＣＳファーストＳ初戦で先発した左腕は７回２失点と好投し抜群の安定感を示して突破に貢献した。同ファイナルＳは３敗（阪神のアドバンテージ１勝含む）と崖っぷちに立たされた中で先発したが、力を発揮できなかった。