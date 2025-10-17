立山町は、ホテルや旅館などの宿泊客に課す宿泊税の導入に向けて、きょう検討委員会を発足させました。



再来年春の導入を目指していて、舟橋町長は富山地方鉄道・立山線の存続支援などの財源に充てたい考えを示しました。



委員は観光政策に詳しい大学教授や、旅館・山荘の組合の代表など6人で構成されています。



立山町ではすでに観光関連費として毎年2億円前後を支出していますが、今後さらに支出が増える見込みです。





また、人口の減少に伴い町税収入の減少も懸念されています。そこで財源確保のため、立山町は町内の宿泊施設50軒の宿泊客に課税する宿泊税を2027年4月から導入することを検討しています。北陸では2019年に金沢市が導入していて、金沢市の場合は宿泊料金が5000円以上2万円未満で200円、2万円以上で500円となっています。富山県内で導入されれば初めてとなります。舟橋町長は富山地方鉄道立山線の存続支援や立山室堂での救命・救護体制を維持するための財源に充てたい考えを述べました。また、委員からは「アルペンルートのバリアフリー化などに財源が使われれば、立山観光の魅力向上につながる」といった意見が出ました。委員会は今後、観光客や宿泊事業者を対象に導入の賛否などを問うアンケートなどを実施し、来年春にかけて検討を重ねることにしています。