¡ÖÊÌ¿Í¤À¤í¡×ÆüËÜ¤ÇÂç¥Ð¥º¤êÃæ¤Î¡ÈºÇ¶²¡É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¡È¶âÈ±»þÂå¡É¼Ì¿¿¤Î¾×·â¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê
¡¡¸½ºß¤Î°µÅÝÅª¤Ê´ÓÏ½¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡½¡½¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¥Ö¥í¥ó¥ÉÈþ¾¯½÷¤ÏÃ¯¡©¡¡WWE¤Î¡ÈºÇ¶²½÷²¦¡É¤¬¼ã¤Æü¤ò²û¤«¤·¤àÆ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¿Ê²½¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥ê¥¹¥ÞÈþ½÷¤Î¡È¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡É¶âÈ±¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹»þÂå
¡¡WWE¤Î¥È¥Ã¥×½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤òÌÀ¤«¤¹Æ°²è¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£WWE¸ø¼°¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÖBreak It Down¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÊÔ¤Ç¡¢½÷»ÒÉôÌç¤Î¡È¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¡É¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬17ºÐ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È»þÂå¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç½é´ü¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹»þÂå¤Î¼«Ê¬¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£¸ø¼°¤â¡Ö¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¸¦µæÂÐ¾Ý¤ËÃÍ¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢12Ç¯Á°¤Î¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¥´¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç°Ò°µ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²øÊªÅª¤Ê½÷²¦¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿µ°À×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤â»²Àï·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ËÁË¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï°éÀ®¥Ö¥é¥ó¥ÉNXT UK¤Ë²ÃÆþ¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë½÷»Ò²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃÎ¤ëÄÌ¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢Ê£¿ô²ó¤Î½÷»Ò²¦¼ÔÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÇ®¶¸Åª¤ËÈ¿±þ¡£¡ÖÈà½÷¤ÏºÇ¹â¡ª¡¡¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î°ïºà¤À¡×¡ÖÀµÄ¾¶Ã¤¤¤¿¤è¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Ê²½¤À¡×¡ÖÊÌ¿Í¤À¤í¡×¤ä¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¡¢¿Ê²½ÏÀ¤¹¤éÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º¹ß»²¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤Î¿Ê²½¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¹¤®¤Æ¥²¡¼¥àµ¡¤¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¿È¤Ö¤ê¤Ë¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ë¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖRAW¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÈÅêÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡£Åö»þ¤Î¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¤¬´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈNXT»þÂå¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÄ¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¡ÈRHIYO¡É¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡É¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤È¤Î¹³Áè¤¬·ã²½Ãæ¡£10·î17Æü¡¦18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖWWE SuperShow Japan¡×¤Ø¤Î»²Àï¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢¡ÖºÇ¶²¤Î½÷¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡×¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
