気象予報士の平島さんです、昨日の大雨と打って変わって、きょうはすっきりと晴れましたね。



はい、富山市の呉羽山に撮影に行ってきたんですが、青空が広がって、とても気持ちのいい秋晴れでした。

きょうの県内は高気圧に覆われて各地でよく晴れました。

富山市の最高気温は25.4度で夏日となり、9月下旬並みの陽気でした。

五百羅漢まで足を伸ばすともみじが色付き始めていて、散歩に訪れた人たちは羅漢さんの表情を眺めて穏やかな秋の日を過ごしていました。





この秋晴れは長く続かないんですよね。あすから天気は下り坂で、夜には雨が降り出す見込みです。県内は低気圧や前線の影響で次第に雨脚が強まり、局地的に激しい雨や雷雨となる見込みです。あす予想される1時間降水量は、多い所で県東部が40ミリ、県西部で30ミリです。あす夕方からあさって夕方までの24時間降水量は多い所で東部が100ミリ、西部が80ミリの予想です。再び警報級の大雨となる可能性が中程度ありますから、最新の気象情報を確認してください。そして、今回は、急激な気温の変化に注目です。あすは低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込むため、予想最高気温は26度と9月下旬並みで2日連続の夏日となる予想です。しかし、低気圧が東に抜けると、一時的に西高東低の冬型の気圧配置となり、来週火曜日と水曜日の予想最高気温は18度と11月上旬並みまで下がります。季節が1か月以上進んで一気に寒くなるんですね、冬の寒気ですか？そうです。上空の寒気の動きを見てみます。こちらが北極で日本はここです。白い部分が上空1500メートルで0度以下の寒気です。寒気がアメーバのように動きながら日本に近づいてきます。北海道はマイナス6度以下と平野部でも雪が降りそうです。県内に0度以下の寒気がかかることはありませんが、こうした寒気の南下で気温が下がるんです。この時期らしい秋を感じたと思ったらもう冬の空気がやってくるんですね。寒暖差が大きくなると体調を崩しやすくなりますから、外出の際は服装でうまく調整してください。