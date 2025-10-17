県内ではクマの出没や痕跡が相次いで確認されています。



富山市はきのう、県内で初めて緊急銃猟を許可し、これを受けてきょう、臨時の部局長会議を開きました。



担当課は今後も現場の状況に応じて対応していきたいとしています。



藤井市長

「クマの出没に関しましては、関係のない部局というのはひとつもありませんので、我が事に置き換えて、しっかりと心して挑んでいただきたい」



きょう開かれた富山市の臨時会議には各部局長らが出席し、きのう許可を出した緊急銃猟の経緯などが説明されました。

また、藤井市長は休日に入ると職員も手薄になるため、情報共有の体制をしっかり構築してほしいと呼びかけました。





住宅の玄関前を歩き回るクマ。きのう午前7時10分ごろ、富山市小杉の住宅に設置されていた防犯カメラがとらえました。同じく午前7時すぎには近くを走る北陸自動車道そばでクマが飛び出して車に接触したあと、車の後を走ってくる様子もとらえられました。周辺でクマの目撃が相次いだことから、きのう藤井市長は緊急銃猟の実施条件が整ったとして発砲を許可しました。結果的に発砲は行われなかったものの、自治体の判断による緊急銃猟の許可が出たのは県内で初めてです。市の森林政策課はきょう、緊急銃猟許可についてスムーズに対応できたとした一方、クマが出没する場所によっては適応できない場合もあるとしました。富山市森林政策課 中島光輝課長「例えばきのうでしたら、田んぼがあったりですとか高いところに高速道路があって、そこに土手状のものがありますので、それをバックストップとして使えば銃は撃てるというふうなところでしたのでできるというふうな判断をさせていただきました。たしかにこれ以上密集したところとなると、さすがに緊急銃猟も適応できないところもあるのではないかと思います」森林政策課は現場の状況に応じて今後も対応していきたいとしています。富山市によりますと今年、市内でのクマの目撃はきのうまでに132件で、出没が多かったおととしを上回るペースだということです。