【ニトリ】仲里依紗、スリムな“収納アイテム”に大満足「だからお値段以上なのか」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『お値段以上の断捨離したのにニトリでお値段以上の爆買いしちゃってまじどーゆーことって話だけどとりあえず収納グッズで気持ちは前向きになったからもっと断捨離頑張ってみようかなホクロックス』という動画をアップ。動画では、仲さんが【ニトリ】で購入したさまざまなアイテムを披露。今回は、仲さんも大満足していた“収納アイテム”をピックアップします♪

仲さんは、「三段重ねのローラーのやつ」とコメントし、商品を披露。

◼︎ニトリのワゴン

動画内でアイテムの正式名称までは言及していませんでしたが、デザインなどからこちらが仲さんが紹介されていたものに似ているようです。

ニトリ / 3段とも高さ調節ができるキッチンワゴン スリム (ホワイト)【スチールワゴン トロリ3】税込3,990円（公式サイトへ）

キャスター付きなので、自由に移動できてどこでも使えるスチールワゴン。また、高さ調節もできるので収納物に合わせてスペースを有効活用できます。

スリムタイプの他にも、レギュラー、コンパクトサイズも！

◼︎使い勝手の良さに大満足

仲さんは、「ニトリのさ、いいのはさ、スリムなの」と、収納場所を取らない点も評価。

また、組み立て終わった商品を見て仲さんは「いいね〜」といい、同じくニトリで購入した収納ケースを置いてみると「待って、ジャストフィットじゃん」「だからお値段以上なのか〜」と大満足の様子でした！

■動画もチェック

動画では、こちらの商品の他にもたくさんの購入品が紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。