エミリン「本当にとろとろ」泡立ちと質感がお気に入り！愛用の入浴剤
エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【妖怪買い物ババア】ドンキホーテで買い放題したら吟味しすぎちゃった』の動画を投稿。お買い物をする様子を公開し、中には美容系のアイテムも！
■入浴剤
動画内に登場したのはこちら！
牛乳石鹸/贅沢泡とろ プレミアム クラシックブルームの香り 税込264円（編集部調べ）
とろみのある泡と華やかな香りでバスタイムを彩ってくれる入浴剤！
大松さんは、こちらを店内で見つけ「私の最近のお気に入りはこれです」とコメントしながら紹介。
続けて「これいいんです、ちょっと高いですけど」「本当にとろとろになります」と他の入浴剤に比べると安くはないものの、独自の使用感があると語っていました。
また、泡の質感についても「泡風呂って私、泡立ちすぎるとちょっと違うなってなっちゃうんですけど、ちょうどいいです」と泡立ちのバランスを評価していました！
■動画もチェック
動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。