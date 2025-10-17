自分のごはん食べたのに…！お裾分けがほしい15歳のおじいちゃんワンコの可愛すぎる抗議方法とは…！？話題の投稿は、記事執筆時点で41.9万回再生を突破し「ダンボみたい♡」「妖精さんじゃん…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：15歳のおじいちゃん犬→どうしてもごはんが欲しくて…破壊力が高すぎる『まさかの抗議方法』】

破壊力が高すぎるおねだり♡

TikTokアカウント「bokurekkusu」の投稿主さんの愛犬は、ミニチュアダックスフンドの「れっくす」くん。15歳のおじいちゃんワンコです。

とある日のこと、いつも通りたくさんごはんを食べたれっくすくん。年を重ねてもごはん大好き！は変わらないなんて飼い主さんとしては嬉しい限りですよね。

お次はご主人様の…！と言わんばかりに、ぴょんぴょん飛んでおねだりが開始したそう。『ウゥ～ン』と声にならない鳴き声も相まって破壊力抜群の愛らしさだったとか。

お耳パタパタ♪

なかなか諦めないれっくすくん、その気持ちとともにぴょんぴょん跳ねるジャンプも高さが上がってきたそう。15歳とは思えないジャンプの原動力は日々のごはんなのかもしれません…！

跳ねるたびにお耳がパタパタと動くさまには『このまま飛んでいきそう』『ダンボみたい！』との声も届くほど。可愛すぎるおねだりをするれっくすくんには、飼い主さんも困ってしまいますね。

この投稿に癒された人は多いようで「可愛すぎてヤバイ」「お耳パタパタ、ぴょんぴょん♪」「妖精さんがいる…！」などのコメントが寄せられています。シニアさん特有の愛らしさもたまりませんよね。

微笑ましい攻防戦

この日もヨーグルトをあげた直後なのに、れっくすくんのおねだりぴょんぴょんが止まらなかったとか。短めあんよで飛び跳ねる姿がたまりません…！

飼い主さんがなだめるものの、れっくすくんの気持ちはおさまりません。立ち上がって前足でチョイチョイ…新たなおねだりを始めたといいます。れっくすくんとの微笑ましい攻防戦はこれからも続いていくのでしょう♡

TikTokアカウント「bokurekkusu」には、れっくすくんと飼い主さんの優しい日常が投稿されていますよ。れっくすくんのぴょんぴょんをもっと見てみたい方はアカウントをチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「bokurekkusu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております