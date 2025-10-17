NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」の「Leminoプレミアム」（月額980円）で、欧州を代表するサッカー大会「UEFAチャンピオンズリーグ」の配信を10月22日に開始する。

「Lemino」では、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24時から配信する。

試合だけでなく、全試合・全ゴールを捉えた「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、選手のインタビューや注目試合のプレビューなどを収めた「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信する。

昨年の覇者、パリ・サンジェルマンをはじめ、リヴァプールやバルセロナ、バイエルン、ナポリなど欧州各国の王者に加え、マンチェスター・シティやレアル・マドリード、インテル、レヴァークーゼンなどの名門が最強の称号を目指して争う。

複数の日本人選手が参戦し、遠藤航（リヴァプール）、南野拓実（モナコ）、堂安律（フランクフルト）、守田正英（スポルティング）、伊藤洋輝（バイエルン）、板倉滉（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）などが出場する。

配信試合 リーグフェーズMatchday3 10月22日24時～ アーセナル VS アトレティコ・マドリード 10月23日24時～ モナコ VS トッテナム・ホットスパー 10月23日24時～ フランクフルト VS リヴァプール リーグフェーズMatchday4 11月5日24時～ リヴァプール VS レアル・マドリード 11月5日24時～ パリ・サンジェルマン VS バイエルン