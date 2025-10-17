&TEAM、神秘的な超越的ビジュアル 韓国デビュー記念ポップアップ開催も決定
9人組グローバルグループ・&TEAMが、28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。それに先立って、ROAR ver. のコンセプト動画とコンセプト写真が公開された。
【ソロカット】翼が生えて…天使のような&TEAM
&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決まっている。韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれた本作品は、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる。
17日午後6時に公開されたROAR ver. のコンセプト動画とコンセプト写真では、幻想的な雰囲気の中、現実には存在しないような超越的なビジュアルのメンバーが印象的に映し出されている。&TEAMのアイデンティティであるWolf DNAが神秘的な姿となって表現されたコンセプト写真からは、誰も踏み入れたことのない未知の領域に存在感を示すという、本能と強い決意が感じ取れる。
コンセプト動画の終盤では、オオカミが高らかに鳴く声が響きわたり、メンバーの決意が表れた強いまなざしが次々と映し出されるシーンで幕を閉じる。これから&TEAMが挑戦していく“Road Not Taken”に期待が高まる内容となっている。
なお、20日午後6時にはTrack sampler、21日午後6時にはTracklistが公開される予定。また、&TEAMの韓国デビューを記念して28日から11月4日まで韓国で初のポップアップストア『&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life' POP-UP』が開催されることも発表された。ソウル市城東区聖水洞エリアで開催され、収録曲を聴くだけでなく、視覚的・体験的な要素を通して、&TEAMの魅力をより深く感じることができる空間となる。
