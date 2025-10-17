◇セCSファイナルステージ第3戦 阪神―DeNA（2025年10月17日 甲子園）

今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が、「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦を中継したMBSテレビ（毎日放送）で、解説を務めた。

6回、阪神・佐藤輝の守備が話題となると、中田氏は「僕がジャイアンツにいるときですかね。一塁に来た時に“僕、守備がうまくなりたいんです”と佐藤くんに話しかけられたことがあるんです」と、秘話を披露した。

当時は、じっくり話す時間はなかったというが、守備も名手として知られた中田氏は「うまくなりましたね。（佐藤輝は）打つ方でこれだけ貢献してますからね。守備は数をこなしていくしかないと思うんです。守備にスランプはないと思っているので」と、練習こそが近道との助言を解説した。

さらに中田氏は「守備の面で成長しているからこそ、打撃にも影響していると思います」と打撃面の好影響も語った。

守備に不安を抱えていた時期の本音だったが、今季の佐藤輝は昨年の23失策から今年は6失策と大幅減を実現。守備の不安を払拭したことが本塁打、打点の2冠にもつながった。

中田氏は大阪桐蔭から08年に日本ハムに入団。その後巨人、中日でもプレーし、通算309本塁打、打点王3度、ベストナイン5度（外野手2、一塁手3）、ゴールデングラブ賞は一塁手で5度と攻守で存在感を発揮した。

前日の第2戦はカンテレ（関西テレビ）の解説に登場。落ち着いた語り口などがSNSで好評だった。