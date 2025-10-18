『プレデター』シリーズ最新作として大注目の『プレデター：バッドランド』が、2025年11月7日より世界同時公開となる。

1987年の記念すべき第1目から、高度な科学技術を駆使した宇宙最凶の戦士プレデターと人類の死闘を描き、その唯一無二の世界観でファンを魅了し続けてきた人気シリーズ。本作ではシリーズ初、プレデターを主人公として描く新章が始動する。

生存不可能と謳われる最悪の地バッドランド。この地に追放されたのは、掟を破った若きプレデター、デクだ。誇り高き戦闘一族から追放され、宇宙一危険な「最悪の地（バッドランド）」に辿り着いたデク。次々と敵に襲われる彼の前に現れたのは、上半身しかないアンドロイド・ティア。「狩り」に協力すると陽気に申し出る彼女には、ある目的があって……。

「究極の敵」を狩って真の「プレデター」になれるのか、それとも「獲物」になってしまうのか。規格外のコンビが挑む、究極のサバイバルSFアクションが今始まる。

THE RIVERでは、10月31日開催の完成披露試写会に、100名様をご招待する。狩るか、狩られるか？この大作をいち早く、IMAXスクリーンで体感せよ！

ぜひ、「プレデター」の世界観をイメージしたファッションでお越しください。

プレゼントキャンペーン概要

『プレデター：バッドランド』完成披露試写会（バッドランドへようこそ試写会）

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

場所：都内某所（ご当選者様にお知らせ致します）

日程：2025年10月31日（金）

受付：18時30分

開映：19時

終映：20時50分頃予定

上映バージョン：IMAX 2D 字幕

応募締切：

2025年10月24日（金）12時00分まで

応募方法：

（Xで応募する場合）をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

『：』

IMAX 完成披露試写会

１００名様ご招待！

狩るか、狩られるか？



都内某所

10/31（金）18時半開場/19時開映



フォロー＆RP後、よりご応募！



10/24正午〆

（Instagramで応募する場合）をフォロー後、応募用ポストにいいね！、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数：

100名様（ペア招待ではございません）

当選発表方法：

当選者様には10月24日（金）正午以降、 @theriver.jp より当日の詳細情報とともに当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項（ご応募の際に必ずお読みください）：

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

※いかなる場合においても開映後の途中入場は固くお断りしております。

※上映中の会場内での写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合も禁止いたします。

※イベントへのご参加は、当選されたご本人様のみとなります。当選状の転売や譲渡はできません。発覚した場合、無効となります。

※会場までの交通費及び個人的な飲食・宿泊費等は、当選者様ご自身のご負担となります。また、移動中及び会場内での事故等のトラブルについての責任は負いかねます。

※その他、主催者及びイベント運営者の指示及び会場のルールに従っていただきます。

※イベントの予定は、天候その他の理由により、急きょ変更又は中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

※未就学児（小学生未満）のご来場はできません。

※試写会に関しまして、事前ならびに当日の会場へのお問い合わせはお控えください。

『プレデター：バッドランド』は、2025年11月7日より世界同時公開。

Supported by ウォルト・ディズニー・ジャパン