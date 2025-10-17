比嘉愛未（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/17】女優の比嘉愛未が17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。

◆比嘉愛未、餃子並ぶ食卓公開


比嘉は「焼きすぎてしまったぜ」とつづり、皿に盛り付けられた餃子を公開。手前にはタレが並んでおり、奥にはサラダのような小皿も用意されている。

◆比嘉愛未の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「盛り付けが綺麗」「センス抜群」「焼け色が食欲そそる」「丁寧な食卓」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

