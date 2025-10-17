辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん授乳合間に深夜3時半から弁当作り「愛情感じる」「本当に尊敬」
【モデルプレス＝2025/10/17】タレントの辻希美が15日、自身のYouTubeを更新。生後2ヶ月の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの授乳の合間に長男のお弁当作りをする様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻希美「愛情感じる」授乳合間に深夜3時半から作ったお弁当
辻は冒頭で「ゆめさんが全然寝なくて2時間くらい格闘してるけど、孤独になってきたので動画を回してみました」と切り出し「今もう23時半なんですけど、明日青空の修学旅行があって、お弁当も朝作らなきゃいけなくて。早く寝たいんですけど、全然寝てくれない」と状況を説明した。
その後、夢空ちゃんがようやく寝たものの、2時にまた起きてしまったため、授乳していたという辻は「本当は今日5時に起きてせいのお弁当を作るつもりだったんですけど、もうお弁当を作っちゃおうかなと思って」と深夜3時半からお弁当作りをスタート。長男のリクエストだという焼き鮭や唐揚げなど、手際よく調理を進め、4時に弁当が完成した。辻は「さっき30〜40分は寝たと思うんですけど、さすがに眠いのでもう一回布団に入って横になろうかなと思います。また、多分1時間後ぐらいに起きるだろうって感じなんですけど」と語り、育児の苦労が垣間見えた。
この動画に、ファンからは「素敵なママ」「愛情感じる」「本当に尊敬」「子どもひとりひとりに愛情たっぷり注いでる姿素敵」と反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
