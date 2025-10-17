「tone-deaf」の意味は？この表現って英語にもあったの！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「tone-deaf」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「トンチンカン」でした！
「tone-deaf」を直訳すると「音痴」という意味。
実際に「音痴」という意味で使われる場合もありますが、比喩的な表現として、「空気が読めない」「まわりに配慮しない」というニュアンスにもなるそうですよ。
「The politician was criticized for making tone-deaf comments during his speech.」
（この政治家は演説中にトンチンカンな発言をしたと批判された）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部