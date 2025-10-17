「tone-deaf」の意味は？この表現って英語にもあったの！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「トンチンカン」でした！

「tone-deaf」を直訳すると「音痴」という意味。

実際に「音痴」という意味で使われる場合もありますが、比喩的な表現として、「空気が読めない」「まわりに配慮しない」というニュアンスにもなるそうですよ。

「The politician was criticized for making tone-deaf comments during his speech.」

（この政治家は演説中にトンチンカンな発言をしたと批判された）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。