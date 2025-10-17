ホンダが“原付二種”の「新スーパーカブ」発表！ “時速30km”制限の無い「パワフル仕様」！ 伝統的なビジネスバイク「110シリーズ」12月11日に発売へ！

ホンダが“原付二種”の「新スーパーカブ」発表！

ホンダは2025年10月16日、ロングセラーモデル「スーパーカブ110シリーズ」のカラーバリエーションを変更と新価格を発表しました。

ホンダが“原付二種”の「新スーパーカブ」発表！（クロスカブ110・くまモン バージョン）

スーパーカブは、1958年に初代モデルが誕生した、ホンダの伝統的なビジネスおよびレジャー用バイク。

シリーズ全モデルにおいて、低燃費かつ扱いやすい空冷単気筒エンジンを搭載し、積載性の高さや足つきの良さから、日本のみならず海外でも高い人気を獲得しています。

そして今回カラーバリエーション変更や価格改定を受けたのは、110ccの空冷単気筒エンジンを搭載する「原付二種」クラスのスーパーカブ110シリーズ。

まず「スーパーカブ110」と「クロスカブ110」についてはカラーバリエーションの変更が実施されました。

スーパーカブ110には、「グリントウェーブブルーメタリック」「タスマニアグリーンメタリック」「バージンベージュ」「クラシカルホワイト」の4色を設定。

そしてレジャー志向の高いクロスカブ110には、新色の「ボニーブルー」と「ハーベストベージュ」の2色が追加され、従来から存在する「マットアーマードグリーンメタリック」とあわせて3色展開となりました。

また、ビジネスユース向けの「スーパーカブ110プロ」は、従来通り「セイシェルナイトブルー」のみ。

「クロスカブ110・くまモン バージョン」も「グラファイトブラック」の1色展開です。

車両価格（消費税込）は、スーパーカブ110が35万2000円、スーパーカブ110 プロが39万6000円、クロスカブ110が41万2500円、クロスカブ110・くまモン バージョンが42万3500円。

4モデルとも、2025年12月11日に発売予定です。

ホンダはスーパーカブ110シリーズ合計で、年間1万9000台の国内販売計画を設定しており、今回のカラー変更によってよりユーザーの好みに合わせた選択肢を提供し、市場での存在感をさらに強めていく狙いです。