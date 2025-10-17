インフルエンザの感染者数が8週連続で増える中、“痛くない予防接種”が、いま注目されています。今シーズンから接種費用の助成を始めた自治体もありますが、そもそもどういうワクチンなのでしょうか。

【写真を見る】鼻にスプレーする“痛くない予防接種”「フルミスト」

インフル“痛くない予防接種”とは？

東京・港区の小児科の待合室には、“不安げな子どもたち”の姿がありました。

小学2年生

「痛かった…（Q.泣いちゃった？）ううん。外に出たら早く甘い物が食べたい」

訪れた理由はインフルエンザの予防接種。注射は子どもにも、支える親にとっても辛い時間です。

今シーズン、インフルエンザは例年より早く流行入りしています。

厚生労働省が発表した最新のデータによると、10月12日までの1週間に全国の医療機関から報告された感染者数は、1医療機関あたり「2.36人」。各地で休校や学級閉鎖も相次いでいます。

そのなかで注目されているのが、鼻にスプレーするタイプの“痛くない予防接種”＝「フルミスト」です。

クリニックばんびぃに 時田章史 院長

「予約の方の分でほぼいっぱい」

対象年齢は2歳〜18歳までですが、両方の鼻にスプレーするだけ。

従来の注射タイプの場合、13歳未満は2回接種する必要がありますが、スプレーは1回で済みます。特徴は…

クリニックばんびぃに 時田章史 院長

「（ウイルスに）軽くかからせて免疫力を高める『弱毒生ワクチン』。理論的には（注射タイプより）かかりにくいのが特徴と言われています」

待合室では不安げだった男の子。「フルミスト」接種後の感想は…

小学1年生

「（Q.どうだった？）気持ちよかった」



保護者

「ストレスなく、やっぱり針を打つよりいいと思います。一瞬でした」

一般的な費用は8000円〜9000円ほど。取材したクリニックのある港区では、高校3年生までの区民は約半額の4500円が助成されます。

一方で…

クリニックばんびぃに 時田章史 院長

「5%前後、副反応としての発熱や風邪症状が出ると言われています」

喘息などアレルギー症状のある人は注意が必要なほか、“ワクチン由来の感染”が周りに広がるケースも報告されているため、事前にかかりつけ医に相談することが推奨されています。

“鼻スプレー型ワクチン” 助成金に格差も

山内あゆキャスター：

昨シーズンから接種が始まったばかりの“鼻スプレー型”のインフルエンザワクチン「フルミスト」。接種費用は一般的に8000円〜9000円程度で、1回の接種で済みます。

各自治体で助成が始まっていて、▼港区の場合、高校3年生までは助成金が4500円で、自己負担は3500円〜4500円になります。

▼新宿区では、18歳までは自己負担1400円だということです。

また、▼千代田区では18歳まで無料。▼渋谷区・荒川区は中学3年生まで無料となっています。

“鼻スプレー型”のワクチンも新しい選択肢になっていきそうです。