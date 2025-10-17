子宮体がんによる子宮摘出手術を経て、抗がん剤治療の完了と撮影現場への復帰を公表していた俳優の西丸優子さんが、自身のインスタグラムで定期検診の結果について報告しました。



西丸さんは「定期検診（血液検査と細胞診）の結果を聞きに病院へ」「経過観察に入ってもうすぐ一年！今回も問題無しでした」と報告。担当医から「今後は子宮以外の癌検診、特に乳癌検診は自治体のでも良いし、自分でクリニック行くでも良いけどちゃんと行ってね！！」と言われたことを明かしました。

西丸さんは「やっぱりそれぞれの癌検診は行った方が良いみたいです。」「教えて頂いて良かった！」と得心した様子。インスタグラムやストーリーズで頻繁にフォロワーに “早期発見が大事” と伝えている西丸さんは「また検診行ってなくて癌でした。じゃシャレにならん」「よし！健診に行くぞっ！！」と決意を新たにしています。

【担当：芸能情報ステーション】