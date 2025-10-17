村山富市元首相が亡くなった。

いまの永田町では数少なくなった「たたき上げ」の政治家だった。漁師の家に生まれ、苦学して明治大学専門部を卒業した。労組書記、大分市議・県議、衆院議員、社会党委員長に就任。そして自社さ政権で首相に担がれた。

当時自民党内では経歴から、その「闘士ぶり」を警戒する向きもあった。ところが、「意外にも円満な人柄で『おお、そうじゃのう』と人の話に耳を傾けてくれた」（当時の自民党閣僚）との受け止めが広がった。自民、さきがけ両党内で村山氏にシンパシーを持つ政治家が増えるのに時間はかからなかった。

特筆すべきは、旧来の社会党の基本政策を大転換したことだ。首相就任後、自衛隊を合憲と認め、日米安全保障条約の堅持を表明した。

ただ、それは苦悩の末の決断だった。

「総理になれば、越えなきゃならん峠は越えなきゃしょうがない。そう思うと寝られなかった」

疲れた表情で、周囲にそう漏らした。阪神大震災や地下鉄サリン事件への対応にも奔走した。

在任中のストレスは相当なものだった。当時は睡眠剤を服用したり、首相公邸でこっそり点滴を受けたりしていた、と退任後の取材でしみじみ明かした。

社会党元職員は「冷戦が終わって社会党も政策を見直そうとしていた。それを一気に進めてくれた」と評価する。

政界引退後は、生まれ育った大分で暮らした。毎年冬、武村正義氏ら旧さきがけ議員らとふぐを食べながら旧交を温めるのが楽しみだった。

永田町では、新たな連立枠組みの協議が続き、「多党化」もキーワードになっている。村山氏の衆院議員としての終盤は自社の５５年体制が崩れ、新党ブームが本格化した頃だった。どんな思いで最近の永田町を見ていたのだろうか。

（編集委員 吉田清久）