辻元舞が手がける新ブランド「MELIFIQUE」誕生♡発酵美容で肌と心を満たすスキンケア

モデル・辻元舞がファウンダーを務めるスキンケアブランド「MELIFIQUE（メリフィーク）」が、2025年11月5日(水)にデビューします。第一弾は“発酵美容”に着目した2つの製品、「F ローションセラム」と「F クリームセラム」。“完璧じゃない今日も、私らしく”をテーマに、日々を頑張るすべての人の肌と心に寄り添うスキンケアです。多忙な毎日の中でも、自分を大切にできるご褒美のような時間を届けてくれます。

「辻元舞」が込めた想い

辻元舞さんがMELIFIQUEに込めたのは、“美容に時間をかけられなくても、自分を誇りに思える瞬間をつくりたい”という想い。

ブランド立ち上げにあたっては、処方・デザイン・香りなどすべてを自ら選び抜いたそうです。

母として、女性として、ひとりの人としてのリアルな視点から生まれたスキンケアは、頑張る毎日を優しく包み込んでくれます。

「MELIFIQUE」が叶える濃密発酵ケア

MELIFIQUEの2アイテムは、水を一滴も加えず、発酵由来成分「米発酵液」を贅沢に使用した“濃密発酵”スキンケア。

オーガニック認証マヌカハニーやハイビスカスなどの植物発酵エキスを配合し、肌本来のうるおいを引き出します。

また、独自処方「HAKKO-Activator™」が発酵成分の浸透を高め、ハリとツヤに満ちた肌へ導きます。

メリフィーク F ローションセラム（化粧水・美容液）



通常価格：7,700円（税込）／定期価格：6,930円（税込）



米由来の発酵液を約85％配合したローションセラムは、とろみのあるテクスチャーが肌に溶け込み、透明感とツヤを引き出します。化粧水と美容液の2in1で、忙しい朝にもぴったり♡

容量：100mL

メリフィーク F クリームセラム（乳液・クリーム）



通常価格：8,800円（税込）／定期価格：7,920円（税込）

乳液の軽やかさとクリームの保湿力を両立。練乳のように濃厚なミルクヴェールが肌を包み込み、しっとり柔らかな肌に整えます。

香りは天然精油100%の「和柑橘と芳木（ホウボク）*」。深い呼吸を誘い、スキンケアの時間を心からリラックスできるひとときにしてくれます。

容量：80mL

*芳木：芳醇な木々の香りを表す造語

肌も心も、前向きに満たされる時間を♡

辻元舞が届ける「MELIFIQUE」は、スキンケアを“義務”ではなく“癒し”の時間に変えるブランド。

米発酵液がもたらす濃密なうるおいと、深呼吸したくなる香りで、肌も心も自然と上向くような体験を叶えます。忙しい毎日こそ、自分をいたわる小さな習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか♪