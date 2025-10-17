女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんのFLASHデジタル写真集「奈月セナ 愛のために」がリリースされました。



【写真】映画「痴人の愛」主演奈月セナさん ヌードカットに挑戦した写真集が重版決定

圧巻のプロポーションとエキゾチックなルックス。独自の存在感を放ち唯一無二のスタイルを武器にグラビア界で異彩を放つ奈月さん。10月から放送のドラマ『そこから先は地獄』にも出演の彼女が、圧巻の表現力を見せつける今回の作品。大胆なランジェリー、濡れた素肌、挑発的な視線……欲望をかき立てる瞬間を切り取り、大人の官能を余すことなく描いた一作が完成しました。



週刊FLASH10月21・28日合併号（光文社）にも登場した奈月さんは、4年ぶりの撮り下ろしグラビアで大人の色香あふれるセクシーショットを全8ページで展開。公開されたカットでは、シャワーで濡れた髪と肌が艶めかしいショットに加え、柔らかな光の中、黒いレースのランジェリーをまとい、豊満バストを見せつける限界ショットも披露。大人の色香があふれ出ています。大胆に見せる素肌と艶やかな表情。20代ラストの輝きと色気は必見です。



【奈月セナさんプロフィール】

なつきせな 29歳 1996年5月30日生まれ 岐阜県出身 T172 2018年にグラビアデビューをすると、類まれなるプロポーションが注目を集めグラビア界を席巻。女優としても活躍しており、2024年公開の映画『痴人の愛』ではヒロインを熱演。ドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）にも出演。最新情報は、公式Instagram（＠natsuki_sena）