スキンケアアイテム選びって難しくありませんか。

季節によって肌のコンディションって変化するし、加齢によって悩みも変化します。地域ごとの環境の違いにも左右されますよね。

私は万年スキンケア難民だし、情報収集は積極的にしています。

スキンケア選び、少し楽になるかも

花王が開発した新技術「皮脂RNAモニタリング®技術」は、油取りがみを使って皮脂からRNAを分析。肌測定をしてくれるから、どういった傾向のスキンケアを使ったら良いか分かるようになるんですって。

本来ならば血液などを使ってヒトの皮膚を傷つけて分析しなければいけなかったそうですが、こちらの技術を使えば皮脂のみで測定が可能。スキンケアだけでなく、乳幼児アトピー性皮膚炎の病態研究などにも活用されているそう。

そして今回日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC」で体験したのが、AIを活用して実際に皮脂を分析・計測しなくても素顔の写真のみで肌タイプを推定できるという「肌遺伝子モード判定」技術。

花王は、皮脂RNAの発現情報の類似度から2つの肌タイプが存在することを見いだし、さらにスマートフォンで素顔の写真を撮影するだけで、皮脂RNA発現情報に基づく肌タイプを即時に推定できる「肌遺伝子モード判定」技術を確立しました。 引用：花王

従来なら、皮膚を切らないとRNAを取得できなかったのに、顔を写真撮影して皮脂の光具合と量で推測できるまでに技術が進化したんだそう。ポイントは、過去の肌測定データベースとAI利用。これで、負担をかけずに結果を得られるようになりました。

というわけで、さっそく挑戦。40代の私はどんな結果になるでしょうか。

実際にタブレットで測定してみた

結果は肌遺伝子モードとして2タイプで出てくるのですが、私は「肌内部の活性化が必要なタイプ」でした。浸透系の化粧水など、肌内部を元気づける商品を使うと良いみたい。

平均が50なので、めぐり偏差値は低めですね。中でも血色素量が低いみたい。体水分量も低いなー。コーヒーばっかりで、水をあまり飲んでいなかった…と反省しました。

一方で、エイジングはバランスが良さげ。良い感じに年をとっているってことですかね。

本当に人それぞれ違う結果が出るのか知りたくて、編集部ヤタガイ（20代）にも試してもらいました。

彼女も私と同じ「肌内部の活性化が必要なタイプ」ですが、細かなデータは異なりました。

肌コンディションが分かると、重点的にケアすべき点が理解できて良いですね。

次に、ライター小暮（40代）にも試してもらいました。

彼の肌遺伝子モードはもう一方の「角層表面がしっかりしている肌タイプ」らしく、酵素洗顔やジェル状洗顔、炭酸系といった“落とす系”の商品を推奨されていました。表面に蓄積した不要な角層を除去するのが良いみたい。

ブースには、それぞれのタイプに合うスキンケアアイテムの一例が並べられていました。こちらは@cosmeなどのアイスタイルの方がチョイスしたそう。

1年ほどリピートしていた商品が実は私の肌タイプ向きではなかったり、気になってはいたけれど試すには至っていなかったアイテムが私のタイプらしいという、新たな発見がありました。実際に@cosmeアプリの新機能「お肌のケアどき診断」にこの技術が採用されているそうで、こちらを活用すれば季節ごとのスキンケア選びも楽になりそう。

将来的には、サービス搭載のスマートミラーや、カスタムサプリメントといった展開にも持っていけると考えているみたい。科学的にスキンケアしたら、どんな結果になるのか気になります。