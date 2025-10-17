瀧本美織、34歳誕生日のプライベートショット？ 公開。圧巻の美脚際立つ黒ドレス姿を披露「面白い誕生日」
俳優の瀧本美織さんは10月16日、自身のInstagramを更新。34歳の誕生日を迎え、最新ショットを公開しました。
【写真】瀧本美織の美脚際立つドレスコーデ
また、「新しい風に感謝して、これからも一生かけて人生を豊かにしていきたいです 皆さんそれぞれの人生にも乾杯」とコメントし、最後は感謝の言葉で締めくくりました。
この投稿には、17日現在で多くの「いいね！」が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
34歳の誕生日迎える瀧本さんは「34歳になりました 何とも素敵で面白い誕生日が過ごせています」とつづり、2枚の写真を投稿しています。1枚目では、黒いミニ丈ドレスにアンテプリマのバッグを合わせたコーディネートを披露。引き締まった脚が際立つスタイルです。2枚目では、楽しそうな表情も見せています。プライベートの際の写真でしょうか。
ジュエリーに負けない美貌瀧本さんは9日にもInstagramを更新。ジュエリーブランド・TASAKIのイベントに参加したことを報告しています。イベントでは、美しいデコルテを生かしたゴールドのベアトップドレスを着用。艶やかなパールをあしらった品のあるジュエリーも、瀧本さんによく似合っていました。
