¡Ö¤¨⁉¿Íµ¤¤ÎÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¡Ä⁉¡×ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬°¦Ì¼¤ÈàËÌ²¤»¶ÊâÎ¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö±§Ãè°ì¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¹Ô¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
Ì´¤À¤Ã¤¿àÉãÌ¼Î¹á¤ò¼Â¸½¡£²º¤ä¤«¤ÊàÉã¤ÎÉ½¾ðá¤Ë
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ÈÆó¿ÍÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤ò¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤ËÊâ¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤È¤Õ¤é¤êÆó¿ÍÎ¹¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ø¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çà2¿ÍÎ¹á¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ì¼¤¬»£±Æ¤·¤¿ÉáÃÊ¤ÎÉÛÂÞ¤ÎÉ½¾ð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤ä¤µ¤·¤²¤ÊàÉã¤Î¾Ð´éá¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Ç¡Ö½é¤á¤ÆÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç³¹¤òÁö¤ë¡£¤À¤¬¤ä¤Ï¤êÉÝ¤¤¡£¥·¥Ë¥¢¤ÎËÍ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¿¨¤é¤Ì¿À¤Ëã®¤ê¤Ê¤·¡×¤È½éÄ©Àï¤·¤¿Æ°²è¤âÈäÏª¤·¤¿Â¾¡¢¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ËÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤¬»£¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¹Ô¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨⁉¿Íµ¤¤ÎÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¡Ä⁉¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¼Ì¿¿¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö±§Ãè°ì¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÉÛÂÞ¤Ï1999Ç¯¤Ë²Î¼ê¤Îº£°æÈþ¼ù(µÜºê¸©½Ð¿È)¤ÈºÆº§¡£02Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£