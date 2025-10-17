¡ÖºÇ¶¯!!!¡×¡Ö²Æ¤è¤ê¤âÇ®¤¤¤Í!¡×TWICE¥â¥âÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿⁉¤³¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó!¡×¡Ö¥â¥â¤ê¤óºÇ¹â!¡×
¥Ô¥ó¥¯¡õ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤ÎMOMO¤¬¥¤¥ó¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖVICTORIA'S SECRET♡♡♡PINK TWICE♡¡¢¡¢¡¢£±¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ê¥è¥ó¡¢¥¸¥Ò¥ç¡¢¥Ä¥¦¥£¤é¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¤â¤Î¤òÃå¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡4¿Í¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPINK¡×¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥´¡¼¥¸¥ã¥¹!!¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤¤¡×¡Ö½÷²¦¤ß¤¿¤¤!¡×¡ÖºÇ¤âÈþ¤·¤¤Å·»È¤¿¤Á!¡×¡ÖºÇ¶¯!!!¡×¡Ö²Æ¤è¤ê¤âÇ®¤¤¤Í!¡×¡Ö²¿⁉¤³¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó!ÁÇÅ¨!¡×¡Ö¥â¥â¤ò100¸Ä¤¯¤À¤µ¤¤!!!¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÄÆ±¤¸¥Ö¥é¤¬Íß¤·¤¤!¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤óºÇ¹â!¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£