Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ°ìÌöµÓ¸÷¤ò¤¢¤Ó¤¿½÷Í¥¤ÎàÂ©»Ò´é½Ð¤·á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿Æ»Ò¼Ì¿¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÄ«ÅÄ½ßÌï¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÅÏÊÕ°´¡£2¿Í¤Ï12Æü¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¤Þ¤¿°©¤¤¤Ë¤æ¤¯¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤ËÊÒ¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤òÍÆñ¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ¾å¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ß¤é¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÅÏÊÕ¤Ï1989Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÏÂ¤Ã¤³¤Î¶â¥á¥À¥ë¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦½©ÄÅÏÂ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£