¡¡Æî¹ñ¤Î²ÎÉ±2¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Êà°û¤ß²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê♡¸µ¤Á¤È¤»(±âÈþ¤Î²£¹Ë)¤µ¤ó¤È¡¢½éÂæ¤Ë¤¢¤ëÂç¹¥¤¤ÊÂæÏÑÎÁÍý¡ØÊ¡Î×Ìç¡Ù¤ÇÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ¤Á¤È¤»(¼¯»ùÅç¸©±âÈþÂçÅç½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï²ÆÀî¤ê¤ß(²Æì¸©ÀÐ³À»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡¡Ö¤Á¤£¡Á(¤Á¤È¤»)¤È¤¤¤ë¤È»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤Äø¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÎÎÁÍý¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤♡¤¤¤Ä¤â¤Î»ö¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÆü¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢°û¤ß²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤µ¡£¾Ð¡×¤È¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤ËËË¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢³Ú¤·¤¤°û¤ß²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¤ÈÆÝ¤ó¤Ç¤ë¤Î?¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¸µ¤Á¤È¤»¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²Æì¤Î²ÎÉ±¤È±âÈþÂçÅç¤Î²ÎÉ±¤¬¥³¥é¥Ü♡¡×¡ÖÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¤Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¡¢Åµ·¿Åª¤Ê²Æì´é¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¤«¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é♡¡×¡Ö2¿Í¤Ç¿ì¤Ã¤Æ²Î¤¦À¼¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡×¡Ö²ÎÉ±¤¬Â·¤¦¿À¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£