¡Ö30Ç¯Á°¤Ê¤éÄ¶¥¹¥¯¡¼¥×¡×´ûº§¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÊ¤ÏÁ´°÷½÷Í¥¡Ä46ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà·ã¥ì¥¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿½é¤á¤Æ¤ß¤ë¤«¤â¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
Æ±¤¸¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¼«Á³¤Ê´é
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSNS¤ËÂçÊªÉ×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖWWDJAPAN¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¡ÖV6¡×¤Î¿¹ÅÄ¹ä(46)¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨(52)¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡2¿Í¤¬È¯Â¤µ¤»¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖMOSS STUDIO¡Ê¥â¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö30Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î2¿Í¤¬Ì¤Íè¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤éÄ¶¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿½é¤á¤Æ¤ß¤ë¤«¤â¡£¤ä¤Ã¤Ñ·ëº§¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¼Â´¶¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ê¤¨¤«¤ï¤¤¤¤¡£¹ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ºÇ¹â¤ÎÆó¿Í¤ä¤Ê¡×¡ÖÀÎ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤É¤³¤Ë¡£¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿¹ÅÄ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖV6¡×(2021Ç¯²ò»¶)¤Ï¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬À¥¸ÍÄ«¹á¡¢Ä¹ÌîÇî¤¬ÇòÀÐÈþÈÁ¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬µÜ粼¤¢¤ª¤¤¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¤¬Ä«³¤¤Ò¤«¤ë¤È¡¢´ûº§¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½÷Í¥¤È·ëº§¤·¤¿¡£